Bastianelli su Corvino: "L'addio al Lecce da rispettare. Ha fatto scuola"

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Così il procuratore, Patrick Bastianelli, a TMW sull'addio di Pantaleo Corvino al Lecce: "È la chiusura di un ciclo importante. Corvino rappresenta una scuola. Una scuola fatta di occhio, esperienza, territorio, scouting, coraggio e capacità di vedere il talento prima degli altri. Ci sono dirigenti che sanno scoprire i giocatori. Corvino appartiene a questa categoria. Ha sempre avuto questa capacità: andare a cercare dove altri non guardano, prendersi responsabilità, rischiare, valorizzare, far crescere il talento. A Lecce insieme alla proprietà ha fatto un lavoro molto importante, perché in una realtà come quella non basta salvarsi.

Devi salvarti mantenendo equilibrio economico, devi vendere bene, devi comprare meglio, devi costruire una rosa competitiva con risorse limitate, devi gestire una piazza passionale, devi mantenere identità. Quattro salvezze consecutive in Serie A, per un club come il Lecce, valgono tantissimo. Sono il risultato di una programmazione. Bisogna rispettare la sua scelta. Da fuori può sembrare tutto mercato, telefoni e trattative. In realtà è anche pressione continua, responsabilità, decisioni, viaggi, rapporti umani, scelte da fare prima degli altri