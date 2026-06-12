Pierozzi non lascerà Palermo: l'ex viola ha convinto tutti in Sicilia
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Il Palermo è pronto ad alzare il muro di fronte alle richieste che arriveranno nel corso dell’estate per l’esterno Niccolò Pierozzi. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, nonostante l'espulsione nella gara decisiva al ritorno della semifinale playoff contro il Catanzaro, è ritenuto dalla società e dal tecnico Filippo Inzaghi - che lo ha allenato anche alla Reggina e alla Salernitana - come imprescindibile in vista della prossima stagione.
Il City Football Group, come riporta Il Giornale di Sicilia, ha respinto, e respingerà, tutte le offerte per il classe 2001 considerando il giocatore incedibile.
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