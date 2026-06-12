Italia, senti Infantino: "Forse con un mondiale a 64 squadre ritornano anche gli azzurri"

Italia, senti Infantino: "Forse con un mondiale a 64 squadre ritornano anche gli azzurri"FirenzeViola.it
Oggi alle 17:15News
di Redazione FV

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ai microfoni di CazéTV, ha scherzato sul possibile allargamento del Mondiale, tirando in causa anche l'Italia, rimasta fuori dalla competizione per la terza edizione consecutiva: "Vedremo come andrà questo Mondiale con 48 nazionali. È chiaro che si tratta di un evento molto grande. Abbiamo già discusso anche dell'ipotesi di arrivare a 64 squadre, per coinvolgere ancora di più tutto il mondo.

La proposta è stata presentata al Consiglio FIFA, ma prima godiamoci questo primo Mondiale a 48 nazionali. Forse con 64 squadre l'Italia riuscirebbe a qualificarsi... Potremmo anche portarle a 208 e vedere se si qualifica."