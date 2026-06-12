Italia, senti Infantino: "Forse con un mondiale a 64 squadre ritornano anche gli azzurri"
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Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ai microfoni di CazéTV, ha scherzato sul possibile allargamento del Mondiale, tirando in causa anche l'Italia, rimasta fuori dalla competizione per la terza edizione consecutiva: "Vedremo come andrà questo Mondiale con 48 nazionali. È chiaro che si tratta di un evento molto grande. Abbiamo già discusso anche dell'ipotesi di arrivare a 64 squadre, per coinvolgere ancora di più tutto il mondo.
La proposta è stata presentata al Consiglio FIFA, ma prima godiamoci questo primo Mondiale a 48 nazionali. Forse con 64 squadre l'Italia riuscirebbe a qualificarsi... Potremmo anche portarle a 208 e vedere se si qualifica."
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