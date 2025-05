Roma, secondo La Stampa il prossimo allenatore dei capitolini sarà Jurgen Klopp

vedi letture

Il quotidiano La Stampa lancia una notizia che se confermata sarebbe clamorosa. Secondo il noto giornale torinese infatti il prossimo allenatore della Roma sarebbe il tedesco Jurgen Klopp. La decisione sarebbe stata presa tempo fa ma solo negli ultimi giorni sarebbe arrivata l'accelerata decisiva.

Solamente domenica sera intorno alle 22:57 sarebbe giunto l'ok definitivo da parte dell'ex tecnico del Liverpool, attualmente coordinatore delle attività calcistiche della Red Bull, per prendere il testimone da Claudio Ranieri alla guida dei giallorossi. Un'indiscrezione che se confermata rilancerebbe il progetto dei Friedkin visto che sulla panchina dei Reds Klopp in nove anni ha vinto una Premier League, una FA Cup, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.