Roma, Ranieri in conferenza: "Arrivare in Champions? Devono 'sbragare' le altre"

Nella conferenza stampa di presentazione di Roma-Verona, gara in programma domani alle ore 20.45, il tecnico dei giallorossi Claudio Ranieri ha parlato di futuro e di corsa Champions:

Com'è la situazione della squadra? Dovbyk ed El Shaarawy come stanno?

"Hanno fatto oggi allenamento differenziato. Come al solito, sceglierò tra stasera e domani mattina. La partita con il Verona è difficilissima perchè si sono quadrati a meraviglia. In pratica il terzo gol che hanno fatto nel girone di andata contro la Roma, lo riproporranno 10-15 volte. Dobbiamo stare attenti a quello. Non dobbiamo affondare nella loro ragnatela. Vogliamo far bene e vogliamo i tre punti. Ma sarà difficile".

Svilar, com'è la situazione? Sta facendo molto bene e non ha paura che andando avanti in questa trattativa ci siano dei rischi?

"Non credo che ci siano rischi. Il procuratore fa il suo lavoro e noi il nostro, ma alla fine sono sicuro che si concluderà al meglio. Il ragazzo vuole restare".

Dovbyk come sta? Come giudica la partita contro la Lazio? E' colpa della squadra o la sua?

"Le colpe non ci sono. Lui si dovrebbe far vedere di più. La squadra dovrebbe servirlo quando lui si muove. La colpa è 50 e 50. Oltre al gol lui deve lottare, pressare, far vedere. Ci sta lavorando. Ancora io non è soddisfatto e neanche io lo sono. Mi deve dare di più".

Qual'è la direzione del futuro? Lo scorso anno DDR parlava di mancanza di giocatori di gamba, lei quest'anno si è ritrovato questa squadra. La vede anche lei così?

"Ora pensiamo a quest'anno. Quello che ha detto Daniele è vero. Mancano giocatori di gamba. Noi per ora abbiamo fatto il massimo. Abbiamo giovani che devono crescere. Il gap con le 4-5 squadre è notevole. Lo vedono tutti. Anche chi non sa di calcio".

Obiettivo Champions League. I ragazzi ci credono?

"Lei scommetterebbe un euro sulla Roma in Champions? Lo vuole perdere! Siamo onesti eh. Se raggiungiamo la Chanpions League è perché le altre sbragano e noi facciamo meraviglie. Siamo onesti e seri. Diamo il massimo. alla fine vedremo quello che potremo fare. La squadra ha fatto una ripresa incredibile e non voglio prendere i meriti io eh. Teniamoci stretti questi ragazzi che stanno lottando con tutta la passione e voglia di far bene. Chiedo ai tifosi l'aiuto. Non dico che quello che riusciremo a fare dipenderà da loro. Ma sarà molto importante che loro capiscano la situazione che stiamo vivendo".