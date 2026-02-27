Roma, negata la trasferta di Bologna: il divieto vale anche in Europa

Roma, negata la trasferta di Bologna: il divieto vale anche in EuropaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:38News
di Redazione FV

L'urna di Nyon ha scelto per la Roma di Gasperini il Bologna. Una trasferta vicina a casa per il tifo giallorosso, che però non sarà della trasferta nella capoluogo emiliano. Infatti per la partita del 12 marzo la Roma non sarà accompagnata dai propri tifosi a causa della decisione presa dal Viminale il 20 gennaio, dove si vietarono le trasferte indipendentemente dalla competizione