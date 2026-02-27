Social
De Gea carica i tifosi dopo il sorteggio di Conference League: "Let's go"
Il capitano della Fiorentina, David De Gea, manda subito un messaggio a tifosi e compagni dopo il sorteggio di Conference League. L'urna di Nyon ha decretato il Rakow come prossimo avversario dei viola, con una storia su Instagram, che mostra il repubblicato del post social della Fiorentina riguardante il programma contro il club polacco, con sotto la scritta: "Let's go". Dunque il capitano viola mette nel mirino le prossime partite di Conference League valide per gli ottavi di finale.





