Diritti tv, la Lega Calcio Serie A risarcita dai primi utenti tv pirata

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - La Lega Calcio Serie A ha ricevuto i primi versamenti a titolo di risarcimento danno da parte di utenti pirata, a seguito della prima tranche di richieste risarcitorie inviate ai soggetti individuati dalla Guardia di Finanza nell'ambito del provvedimento penale n. 7719/2022 del Tribunale di Lecce. Lo ha comunicato la Lega A, specificando che per i soggetti destinatari del provvedimento, oltre alla sanzione amministrativa comminata dalla Gdf, si aggiunge quindi il pagamento di 1.000 euro a titolo di risarcimento del danno causato dalla visione illecita di contenuti audiovisivi, stabilito in via conciliativa. "Finalmente stiamo ripristinando lo stato di legalità. Chi usa il pezzotto o vede illegalmente le partite su App, Iptv pirata o tramite Vpn, deve sapere che sarà individuato dalle autorità competenti, dovrà pagare le ammende fino a 5.000 euro previste per legge - sottolinea l'ad della Lega, Luigi De Siervo, ma soprattutto sarà chiamato a versare ulteriori mille euro alla Lega Calcio come risarcimento del danno. La pirateria è un furto, punto. Non è un atto di furbizia, ma una scelta stupida.

Mi auguro, quindi, che le pecorelle smarrite inizino, come i milioni di tifosi onesti, a pagare regolarmente l'abbonamento ai titolari di diritti". "Questa richiesta risarcitoria è solo l'inizio. Gli strumenti normativi oggi ci consentono di identificare e sanzionare chi consuma illegalmente contenuti protetti - conclude De Siervo -. E lo faremo con determinazione, senza esitazioni. Il messaggio è chiaro: chi sceglie la pirateria sceglie di violare la legge e ne risponderà economicamente e legalmente. La tolleranza è finita." (ANSA).