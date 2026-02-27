Fabregas torna sulla Fiorentina: "Non fummo bravi ad aggredire. Serve tempo"

Cesc Fabregas torna sul ko contro la Fiorentina. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce, l'allenatore del Como ha fatto riferimento anche alla sconfitta per mano dei viola nel giorno di San Valentino, affermando in particolare: "Cambiare troppo per me è sempre un pericolo. Ma quanto più versatile sei, più pericoloso sei. Però c'è bisogno di tempo.

Giocare con una linea a cinque oppure con un centrocampo a cinque, non si può fare tutto in un giorno. Per me la cosa più importante è convincere il giocatore, perché se non lo sono non andrà bene. E poi ognuno saprà tatticamente cosa debba fare. Nella palla persa con la Fiorentina non siamo stati bravi ad aggredire, ma dobbiamo essere bravi nel sapere chi siamo e come vogliamo saper fare le cose".