Buffon: "La Fiorentina ha preso un bel rischio. Ma il nostro calcio dà risposte"
A margine dei sorteggi delle competizioni europee, in diretta su Sky Sport è intervenuto Gianluigi Buffon. Il capodelegazione della Nazionale Italiana ha analizzato così l'esito dell'urna per le nostre squadre, tra cui la Fiorentina: "Ho visto compiere un'impresa clamorosa all'Atalanta, la Juve ha fatto altrettanto, mentre purtroppo non è riuscita la stessa cosa all'Inter. Io credo che alla fine il calcio italiano, con la Fiorentina che si è presa un bel rischio, ma l'ha portata in porto, abbia dato le risposte che attendevamo e che ci auguravamo".
