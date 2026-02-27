Balda (ex ds Rakow): "È più pericoloso in casa. Avrà le sue chance sui piazzati"

La Fiorentina di Paolo Vanoli troverà il Rakow agli ottavi di finale di Conference League. David Balda, ex direttore sportivo dei polacchi tra 2016 e 2021 ha parlato dell'esito deciso dall'urna di Nyom a TuttoMercatoWeb.com: "La Fiorentina è la chiara favorita per questa sfida. Il Rakow secondo me era molto forte soprattutto con il tecnico Marek Papszun, una squadra molto consistente in difesa, capace di ottenere risultati importanti anche in gare difficili grazie all'identità di gioco. La qualità c'è, ma non è una squadra così offensiva come lo Jagiellonia, per esempio. Per questo penso che per la Fiorentina sia una sfida leggermente meno complessa sulla carta rispetto all'ultima".

Quali sono i pericoli maggiori per la squadra di Vanoli?

"Il Rakow potrà creare maggiori problemi in casa, cercando di essere un blocco compatto. Non penso vedremo partite molto aperte. Difensivamente è una squadra forte, ma la Fiorentina penso che sappia come trovare la chiave per aprire gli spazi. C'è da fare attenzione alle transizioni in contropiede, ma realisticamente non vedo troppi pericoli per la Fiorentina, vista l'enorme differenza fra la Serie A ed il campionato polacco".

E come giocatori, a chi prestare attenzione?

"Cito l'attaccante Braut Brunes, piede sinistro, ha un buon tiro. Poi c'è Michael Ameyaw, giocatore interessante, abile in contropiede e con i tiri dalla distanza. Ivi Lopez in mediana, è intelligente nelle giocate offensive. Lamine Diaby-Fadiga, ragazzo molto tecnico, che può portare palloni interessanti in area. Penso che le maggiori chance di segnare il Rakow le cercherà dai piazzati".