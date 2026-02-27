Il Mondiale 2026 sarà su Dazn: l'emittente trasmetterà tutte le partite

foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 16:00News
di Redazione FV
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - DAZN ha raggiunto un accordo con la Fifa per trasmettere tutte le partite del mondiale di calcio in programma quest'anno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Lo apprende l'Ansa. La piattaforma di live streaming ufficializzerà a breve la notizia. (ANSA).