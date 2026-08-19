Fortini ha scelto il Torino, affare chiuso: prestito con diritto di riscatto
Niccolò Fortini sarà un nuovo giocatore del Torino. La trattativa con la Fiorentina è stata chiusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato complessivamente a 10 milioni di euro: 1 milione per il prestito e altri 9 milioni per l'eventuale acquisto a titolo definitivo. Lo riporta TMW e lo conferma anche l'esperto di mercato Matteo Moretto.
Prima di salutare Firenze, però, il classe 2006 prolungherà minimo di un anno il proprio contratto con la Fiorentina, attualmente in scadenza nel 2027. Un passaggio necessario per permettere ai viola di mantenere il controllo sul cartellino e, al tempo stesso, al Torino di valutare il giocatore durante la prossima stagione. Fortini, dunque, lascia la Fiorentina dopo essersi affacciato con continuità in prima squadra e si prepara a una nuova esperienza in Serie A.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati