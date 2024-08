ROMA, L'Al-Qadsiah su Dybala, riflessioni in corso

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - La Roma e Paulo Dybala potrebbero dirsi addio entro la fine dell'estate. Nella giornata di oggi è andato in scena un incontro tra l'agente dell'attaccante argentino e l'Al-Qadsiah, club saudita che vorrebbe portare Dybala a giocare nel proprio campionato. L'offerta presentata, di circa 20 milioni a stagione, sta facendo riflettere il giocatore che sta valutando il da farsi. La Roma, dal canto suo, aspetta di avere sul tavolo un'offerta ufficiale per il calciatore ma la posizione di Dybala, non più intoccabile, potrebbe essere rivista nei prossimi giorni con l'addio che non rappresenta una opzione da escludere a priori. (ANSA).