ROMA, Aggrediti e rapinati due ultras del Brighton

Non desta particolare preoccupazione l'arrivo di circa 4.000 tifosi inglesi per seguire Roma-Brighton, gara in programma oggi alle 18:45 allo stadio Olimpico. Molti supporters britannici già da ieri hanno riempito i locali del centro e oggi si ritroveranno a Villa Borghese, da dove partiranno le navette per lo stadio. Sono stati per precauzione transennati i monumenti e saranno presidiati i locali del centro, così come le strade nei pressi dello stadio. Sotto controllo i gruppi ultras del Brighton: North Stand Kollective, Stand or Fall e NSK Ruffian, che non sono comunque noti per essere gruppi violenti.

Romatoday.it scrive che però, nella notte, sono stati accoltellati e rapinati due tifosi inglesi in Via Cavour. I due giovani, di 27 e 28 anni, sono stati aggrediti da un gruppo di 6-7 persone, ricevendo tre coltellate sulla coscia e venendo derubati. I due tifosi sono stati portati in codice giallo in ospedale.