ROG, Stagione finita: ora il Cagliari va su Duncan?

Per Marko Rog quella contro la Roma è stata con tutta probabilità l'ultima partita della stagione: gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista del Cagliari hanno evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il croato nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento chirurgico ma i tempi di recupero non lasciano ben sperare.

L'infortunio di Rog rappresenta un problema non da poco per Di Francesco e la società rossoblù, che nel mercato di gennaio dovrà cercare di sostituire uno dei suoi pezzi pregiati. Già negli scorsi giorni, prima del responso sull'infortunio di Rog, il Cagliari si era mosso per cercare un rinforzo a centrocampo: tra i nomi fatti anche quello di Alfred Duncan, centrocampista che sembra in uscita da Firenze; l'assenza di Rog potrebbe spingere quindi il mediano viola verso la Sardegna.