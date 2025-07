Era stato accostato alla Fiorentina, adesso Barrenechea è un nome buono per il Bologna

Il Bologna è attivo sul mercato alla ricerca di rinforzi per il centrocampo. Diverse opzioni sono al vaglio: secondo quanto riportato oggi da Il Resto del Carlino, è tornata d’attualità la pista che porta a Enzo Barrenechea, appena rientrato all’Aston Villa dopo il prestito al Valencia. Il centrocampista argentino, accostato negli scorsi giorni alla Fiorentina, era già stato seguito dal Bologna la scorsa estate, quando la Juventus aveva provato a includerlo come contropartita nell’operazione Calafiori. In seguito, è approdato in Premier League come parte dello scambio che ha portato Douglas Luiz a Torino.

Ora, i rappresentanti del giocatore – spinti dalla volontà di Barrenechea di rientrare in Italia – hanno ripreso i contatti con la dirigenza felsinea. Si ragiona su un prestito, ma resta da trovare l’accordo sulla valutazione complessiva del cartellino: l’Aston Villa parte da una richiesta di 15 milioni, mentre il Bologna sarebbe disposto a investire al massimo 10. La concorrenza è agguerrita: anche Porto e Benfica hanno manifestato interesse, ma il richiamo della Serie A e la conoscenza del calcio italiano potrebbero giocare un ruolo decisivo.