Dagli inviati Il Viola Park apre le sue porte anche ai bambini: ecco l'area giochi per i piccoli tifosi

vedi letture

Primo giorno di allenamento a porte aperte per la Fiorentina e primo giorno anche per il "Barberino outlet summer Village", un’area speciale pensata per bambini e ragazzi, con giochi, intrattenimento e tante attività coinvolgenti per tutti i piccoli che si recheranno al Viola Park in questi giorni di ritiro. Ecco le nostre immagini, che illustrano le attività ricreative: