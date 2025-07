Viola-Esposito, Marotta non si sbilancia sull'uscita dell'attaccante: "Vediamo, è presto"

vedi letture

"Fiducioso per la prossima stagione? Sempre fiducioso, siamo l'Inter, quindi bisogna sempre guardare con grande ottimismo il futuro". Parole del presidente nerazzurro, Giuseppe Marotta, intervenuto a margine dell'Assemblea di Lega Calcio di quest'oggi in via Rossellini a Milano. Le ha raccolte Tuttomercatoweb.com. Ecco il punto sul mercato del presidente dell'Inter.

Ci sono novità per quanto riguarda Calhanoglu? Risponde sempre Marotta: "No, è un nostro giocatore a tutti gli effetti, quindi arriverà quanto prima, quando è convocato". Spazio anche ad una risposta sul giovane difensore classe 2006 del Parma, Giovanni Leoni: "Se c'è fiducia? Leoni è un bravo talento, ma è del Parma, non è nostro".

Valentin Carboni andrà al Genoa? Marotta conferma l'operazione: "Probabilmente sì, con un bravo allenatore come Vieira". E su possibili novità su Sebastiano Esposito, sul quale ci sono tante squadre, Marotta non dà ulteriori dettagli: "Vediamo, vediamo, presto, presto".