Lazio, tra la contestazione dei tifosi e lo stop in allenamento di Castellanos

Giornata difficile in casa Lazio su due fronti. A Roma c'è stato il corteo di contestazione pacifica dei tifosi biancocelesti che vogliono un incontro con il sindaco per lamentare la gestione della società da parte della proprietà. Nel corso dell’allenamento odierno tenutosi al centro sportivo di Formello, invece, nel secondo giorno di ritiro della squadra agli ordini dell'allenatore Maurizio Sarri, arrivano brutte notizie e riguardano Valentin Castellanos, che, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare al polpaccio.