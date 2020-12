Arrivato lo scorso gennaio, tra l'entusiasmo dei tifosi viola per l'acquisto e lo scetticismo per i circa diciassette milioni spesi per ottenere il suo cartellino, Alfred Duncan non sta sicuramente affrontando uno dei suoi momenti migliori. Le voci su una sua possibile partenza durante il prossimo calciomercato di riparazione si fanno sempre più grandi e gli estimatori del ghanese non mancano.

Sulle tracce dell'ex Sassuolo, infatti, ci sarebbero Lazio, Cagliari e Inter. Con il club di Lotito potrebbe essere avviato un discorso magari inserendo anche Caicedo nella trattativa. Per quanto riguarda i nerazzurri, invece, si potrebbe parlare di Nainggolan, calciatore che al ds viola Daniele Pradè è sempre piaciuto.

Fino ad oggi, però, Duncan non ha neanche avuto il giusto spazio e il giusto minutaggio per riuscire ad imporsi nelle gerarchie del centrocampo della Fiorentina. Questa stagione, in campionato, ha giocato appena due partite da titolare, Torino e Benevento, e due da subentrato, per un totale di solo 161' giocati. Difficile poter giudicare un calciatore con così pochi minuti nelle gambe, senza dimenticarsi che nel match contro i granata è stato anche uno dei migliori in campo. Viene da chiedersi, quindi, se questo brutto periodo sia "Colpa d'Alfred", come canta il grande Vasco Rossi, oppure di una fiducia che quest'anno, da parte della società, non c'è mai stata?