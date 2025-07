Dopo Distefano, altro asse Fiorentina-Carrarese: Rubino in arrivo in B

Filippo Distefano potrebbe non essere il solo giocatore viola ceduto in prestito alla Carrarese. Stando a quanto riportato da La Nazione infatti, è in per l'attacco di mister Calabro un altro talento della Fiorentina: si tratta di Tommaso Rubino, figlio d'arte classe 2006. Il fantasista è stato tra gli artefici dell'ultima Primavera di Galloppa vicecampione d'Italia e l'anno prossimo non dovrebbe ripetere il campionato Under 20, ma provare un primo assaggio di prima squadra. Ed ecco che si è paventata l'ipotesi Carrarese.