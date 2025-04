Robin Gosens lancia un podcast per rompere il silenzio sulla salute mentale

"Come stai?" È una domanda che pronunciamo ogni giorno, spesso senza pensarci troppo. Una formula di cortesia, una frase fatta a cui rispondiamo con un automatico “Bene, e tu?”, anche quando bene non stiamo affatto. Da questa riflessione parte il nuovo progetto di Robin Gosens, che ha deciso di affrontare il tema della salute mentale in modo diretto, sincero e profondo.

L'ex calciatore, da sempre attento al lato più umano dello sport, ha lanciato un podcast in cui si prova davvero a rispondere a quella domanda. Non con frasi di circostanza, ma con racconti autentici, vissuti, emozioni. "Ognuno ha i suoi momenti bui – racconta Gosens – e spesso ci sentiamo soli, senza via d’uscita. Ma una mano può arrivare, se iniziamo a parlare. Se ci apriamo."

Nel podcast, Robin invita ospiti con cui dialogare senza filtri, creando uno spazio di ascolto e condivisione. L’obiettivo è chiaro: far capire che la salute mentale non è un argomento alla moda, né un tabù da nascondere. È una questione seria, che riguarda tutti. E parlarne è il primo passo per affrontarla.

Con questo progetto, Gosens vuole lanciare un messaggio forte e necessario: non c’è niente di sbagliato nel non stare bene. Ma è importante non affrontarlo da soli.

Un podcast per chi vuole ascoltare, per chi ha bisogno di parlare, e per chi ha il coraggio di rispondere davvero alla domanda più semplice e più difficile: "Come stai?"

