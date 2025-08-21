Diouf, il prossimo acquisto dell'Inter che segnò sotto la Curva Fiesole

Vi ricordate di Andy Diouf? Il centrocampista francese, classe 2003, è pronto a vestire la maglia nerazzurra dell'Inter. Sulla riva dell'Arno qualcuno dovrebbe ricordarlo bene perché fu autore di un grandissimo gol sotto la Curva Fiesole in Fiorentina-Basilea prima che Amdouni regalasse agli svizzeri la vittoria della semifinale di andata di Conference League 2022/2023. Il centrocampista è diventato l'obiettivo primario dell'Inter dopo la chiusura della Roma per Manu Koné edi nerazzurri dovrebbero aver trovato una base d'intesa con il Lens per una cifra intorno ai 25 milioni di euro bonus compresi.

Diouf, nato a Parigi, ha vissuto una carriera da giramondo a livello giovanile ed ha poi esordito con il Rennes nella massima serie Francese. Dopo l’esordio con questi ultimi, nel 2022, il trasferimento al Basilea, che dopo averlo riscattato per 5,5 milioni di euro dopo una buona stagione, lo cede il giorno seguente al Lens per 14 milioni di euro. Alla sua prima stagione si è imposto subito come titolare e in quest'ultima stagione ha collezionato 34 presenze, con un gol e due assist.