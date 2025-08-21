Lazio con record abbonati, Lotito: "Senza tifosi non sarebbe ciò che è"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 21 AGO - "Cari tifosi, al termine della campagna abbonamenti desidero rivolgermi a tutti voi, alla grande famiglia biancoceleste, con profondo affetto. Oltre 29.000 di voi hanno scelto di esserci, di rinnovare la vostra fiducia e di confermare ancora una volta quanto forte sia il legame con la nostra Lazio. È un risultato tra i più importanti degli ultimi vent'anni, che assume ancora più valore se pensiamo al clima complesso che ha accompagnato questa fase. Accanto a chi si fa sentire, c'è un tifo silenzioso che non appare sotto i riflettori ma che rappresenta una parte essenziale della nostra famiglia: il vostro abbraccio discreto, il vostro sostegno quotidiano, sono la linfa che ci spinge a guardare avanti con determinazione". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ringrazia i tifosi biancocelesti attraverso una lettera pubblicata sui profili social della società laziale nel giorno della chiusura della campagna abbonamenti. Poi un pensiero sulla nuova stagione, da vivere "uniti, con la stessa passione che ci accompagna da sempre.

lo vi ringrazio, uno a uno, perché senza di voi la Lazio non sarebbe ciò che è", prosegue il numero uno laziale. "Questa vicinanza ci rende orgogliosi e ci dà la certezza di camminare insieme su una strada di crescita e condivisione. Oggi parlo a nome non solo mio, ma di tutta la Lazio: dei collaboratori che, spesso lontani dai riflettori, lavorano ogni giorno con passione e dedizione per rendere possibile ogni nostra attività: del direttore sportivo, del mister Maurizio Sarri e del suo staff tecnico, dei calciatori dal primo all'ultimo che si preparano con serietà per onorare la maglia. Tutti insieme vogliamo dirvi grazie, perché senza il vostro sostegno e senza il lavoro silenzioso di questo grande gruppo dietro la squadra, nulla sarebbe possibile", conclude Lotito. (ANSA).