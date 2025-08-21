Moro su Piccoli: "L'Atalanta ha sbagliato a lasciarlo andare, è in continua crescita. Brava Fiorentina!"

Adelio Moro, ex calciatore di Inter, Atalanta e Milan è intervenuto al TMW News, trasmissione televisiva di approfondimento di Tuttomercatoweb ed ha parlato anche dell'arrivo di Roberto Piccoli alla Fiorentina: "L'ho seguito quando era all'Atalanta: è in continua crescita e i bergamaschi hanno probabilmente sbagliato le valutazioni su di lui, perché ha mostrato progressi continui. Sarebbe stato utile anche all'Atalanta in questo momento viste le partenza di Retegui, il caso Lookman e Scamacca che deve essere recuperato ancora al cento per cento.

Brava la Fiorentina che ha visto le sue potenzialità e ha fatto benissimo a prenderlo. Quella viola è una squadra da prendere certamente in considerazione anche per la lotta Champions, ha fatto un ottimo mercato".