Ricordate Grifo? Il messaggio a Gattuso: "Sogno sempre la Nazionale"

Vincenzo Grifo, esterno offensivo italo-tedesco del Friburgo classe 93, è l'unico giocatore convocato in Nazionale (nel 2018 e nel 2022) a non aver mai giocato tra i professionisti in Italia o giovanile e tra gli azzurri non ha mai giocato in A come Verratti e Gnonto. In un'intervista a Sky Sport Insider, non nasconde di pensare ancora alla Nazionale: "Il sogno c’è sempre. Ho vissuto 9-10 volte la maglia azzurra ed è sempre un sogno. Credo ancora di potermi far vedere e se faccio bene a Friburgo, spero che Gattuso mi dia la possibilità di aiutare la Nazionale".

Sul suo futuro: "Se mi sento ancora in grado di migliorare? Spero di sì. Ho una certa età, ma mi sento molto in forma. Voglio dimostrare ancora una volta quanto posso dare alla squadra. Sono molto felice di essere qui e di giocare una stagione in Europa League, Coppa e Bundesliga, e spero di fare come l’anno scorso: qualche gol e qualche assist. Alla fine, però, conta sempre la squadra".