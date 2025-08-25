Social
Roberto Piccoli saluta il Cagliari: "E' stato un onore vestire questa maglia"
FirenzeViola.it
Roberto Piccoli è ormai un giocatore della Fiorentina. In attesa dell'ufficialità l'ormai ex attaccante del Cagliari saluta il club sardo con un bel messaggio sui social: "Questa terra ti entra dentro da subito, e la porterò con me per sempre.
Grazie ai miei compagni, allo staff e alla società per avermi fatto sentire parte di questa famiglia sin dal primo giorno. Un abbraccio a tutti i tifosi per il sostegno e l’affetto dimostrato: è stato un onore vestire questa maglia".
