Social

Roberto Piccoli saluta il Cagliari: "E' stato un onore vestire questa maglia"

Roberto Piccoli saluta il Cagliari: "E' stato un onore vestire questa maglia"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:50News
di Redazione FV

Roberto Piccoli è ormai un giocatore della Fiorentina. In attesa dell'ufficialità l'ormai ex attaccante del Cagliari saluta il club sardo con un bel messaggio sui social: "Questa terra ti entra dentro da subito, e la porterò con me per sempre.

Grazie ai miei compagni, allo staff e alla società per avermi fatto sentire parte di questa famiglia sin dal primo giorno. Un abbraccio a tutti i tifosi per il sostegno e l’affetto dimostrato: è stato un onore vestire questa maglia".