Gudmundsson corre verso la Juventus, sua vittima preferita: Vanoli ci spera

Oggi pomeriggio faranno ritorno gli ultimi giocatori impegnati in Nazionale e Paolo Vanoli potrà dunque iniziare a capire con quale formazione presentarsi contro la Juventus, valutando anche le condizioni di chi rientra. Albert Gudmundsson è già al lavoro al Viola Park, smaltita la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali, dovrà consolarsi e cercare sorrisi con la Fiorentina, in attesa poi della sentenza del tribunale d'appello ad inizio dicembre che certo il suo peso in questo momento ha. L'islandese in realtà in Nazionale ha segnato, come se per lui fosse una confort zone che nella Fiorentina probabilmente non trova. A ben vedere comunque pur non brillando e non dando continuità alle sue prestazioni in viola (anche per le aspettative di sicuro alte) ha segnato già 4 gol e fatto due assist. Col Genoa si è dimostrato anche freddo dal dischetto e in questo momento in effetti alla Fiorentina serve grande freddezza e lucidità sotto porta.

Vanoli chiederà di più a tutti, compreso Gudmundsson: "Deve lui capire me, non il contrario. E anche velocemente - ha detto il tecnico in conferenza stampa - Albert è un giocatore su cui crediamo, ma ora siamo tutti sulla stessa barca. Non si può guardare l'aspetto tecnico, ogni giocatore deve fare una corsa in più per il compagno, a partire dagli attaccanti". L'islandese dovrà dunque cercare più feeling con il compagno di reparto, in particolare con Kean con il quale molto probabilmente sarà titolare contro la Juventus. E a proposito di Juventus, è la squadra di serie A contro la quale l'islandese ha segnato più gol, 3. Tra l'altro, volendosi attaccare alle statistiche positive, di 5 gare giocate contro non ne ha persa nessuna: 2 vittorie e tre pareggi (1 successo con gol e 1 pari la scorsa stagione in maglia viola).