Riparte la serie A: alle 20.45 c'è Pisa-Cremonese. Ecco le formazioni ufficiali

Alle 20.45 riparte la serie A, con l'undicesima giornata che precederà poi la sosta per gli impegni delle Nazionali. All'Arena Garibaldi andrà in scena Pisa-Cremonese con i nerazzurri che in casa cercheranno di allontanarsi dalla zona calda della classifica (ora a 6 punti sono quartultimi), mentre la Cremonese vuole continuare a stupire: ora è decima con 14 punti. Ecco intanto le formazioni ufficiali scelte dai tecnici Gilardino e Nicola, con il primo che mette in campo entrambi gli ex viola Cuadrado-Nzola e il secondo che punta fortemente su Vardy.

Pisa (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Vural, Aebischer, Akinsanmiro, Cuadrado; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Vandeputte, Bondo, Faye; Vazquez; Vardy. Allenatore: Davide Nicola.