De Rossi-Vanoli le due novità in sfida. Chi favorito? Il parere degli esperti

vedi letture

Domenica sera va in scena Genoa - Fiorentina, una delle partite più interessanti del weekend di Serie A, che vedrà due grandi novità in panchina, per i rossoblu ci sarà Daniele De Rossi, mentre per i viola, Paolo Vanoli, la cui ufficialità è arrivata poche ore fa. Il tecnico di Ostia ha suonato la carica nella sua conferenza di presentazione, incitando i tifosi a far diventare un inferno lo stadio Luigi Ferraris e con tutta probabilità sarà accontentato. Nella sponda opposta, Vanoli oggi ha diretto il suo primo allenamento al Viola Park. La domanda sorge spontanea, chi tra i due la spunterà? La Fiorentina, caduta in un baratro apparentemente insuperabile o il Genoa, reduce da una fiduciosa vittoria all'ultimo istante contro il Sassuolo.

Ecco il parere degli addetti ai lavori ai microfoni di TMW Radio:

Stefano Impallomeni: "A Genova conoscono il vuoto tecnico, a Firenze no. Quindi sarà dura per la Viola. Una delle due rischia una stagione infinita con cambi di panchina, con errori tendenti all'infinito. Ma ce la possono fare entrambi".



Paolo De Paola: "A me sembra che abbia più possibilità la Fiorentina per la rosa che ha, ma come allenatore preferisco De Rossi".

Simone Braglia: "Le due piazze sono diverse, Genova è umorale, che fa del proprio affetto una spinta emotiva importante. Se De Rossi saprà integrarsi, avrà più delicata la sfida Vanoli. Auguro a De Rossi le migliori fortune, perché è una piazza che amo quella di Genova. Si incarna nello spirito che la piazza vuole".

Massimo Orlando: "De Rossi, perché ha una squadra costruita per salvarsi. la Fiorentina è in una situazione inaspettata, anche ieri si è vista una paura allucinante, i giocatori sono veramente nel panico. O Vanoli troverà i punti giusti e rimetterà la fiducia giusta, o per la Fiorentina diventa veramente difficile".