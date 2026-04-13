Ripa: "Con la Lazio serve attenzione in difesa. A Londra sconfitta che pesa"

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L'ex team manager e dirigente della Fiorentina Roberto Ripa è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la sfida di questa sera dei viola contro la Lazio e il confronto in Conference League con il Crystal Palace. Ecco le sue parole: "La Fiorentina, contro la Lazio, dovrà prima di tutto mantenere grande attenzione in fase difensiva, poi tutto ciò che riuscirà a creare in attacco sarà un valore aggiunto. Per raggiungere la salvezza servono ancora 6 punti: conquistarne tre stasera significherebbe fare un passo decisivo in classifica.

La squadra viola deve lasciarsi alle spalle il prima possibile quanto accaduto a Londra, dove ha subito una pesante sconfitta. Il Crystal Palace non dava l’impressione di poter dominare la partita, e invece è riuscito a segnare tre gol. Adesso la situazione è complicata: sul 2-0 si poteva ancora sperare, ma la terza rete ha praticamente spento ogni possibilità".