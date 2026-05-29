Rimonta Catanzaro ma in A torna il Monza. Per Lucchesi riscatto automatico

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Il Catanzaro sfiora l'impresa di rimontare sul Monza ma lo 0-2 non basta e in A va la squadra brianzola. Il difensore della Fiorentina Lucchesi diventa biancorosso

E' sfumato in finale il sogno del Catanzaro di conquistare in rimonta sul Monza la serie A: il risultato di 0-2 sul campo dei brianzoli, lo stesso dell'andata in Calabria, dà però ragione al Monza stesso in virtù del miglior piazzamento alla fine della regular season. Sconfitto all'andata sul proprio campo per 2-0, il Catanzaro ci ha messo il cuore ed ha creduto nell'impresa grazie ai gol Felipe Jack al 39' e Frosinini al 78'.

Il grande cuore non basta: Monza in A

Una grande rimonta di fronte ai tanti tifosi giallorossi accorsi in Brianza per spingere la squadra, che però non è bastato. E' infatti il Monza di Bianco a conquistare l'ultimo pass per la serie A, dopo Venezia e Frosinone .

Riscatto automatico per Lucchesi

Con la promozione il difensore della Fiorentina in prestito in Brianza, Lorenzo Lucchesi, ottiene il riscatto obbligatorio e diventa a tutti gli effetti dunque un giocatore del Monza, salutando così la società viola dove era cresciuto prima di una serie di cessioni in prestito. Le cifre dell'operazione tra Fiorentina e Monza per il difensore erano queste: 250 mila euro di prestito oneroso, più 2 milioni e 250 mila euro per il riscatto. Inoltre la Fiorentina manterrà il 50% della futura rivendita del calciatore.

Grande risultato per Aquilani: futuro al Sassuolo?

Nonostante l'amarezza della promozione sfumata in finale resta il grande coraggio con cui il Catanzaro ha cercato la rimonta in casa del Monza e il grande percorso fatto dalla squadra calabrese allenata dall'ex viola Alberto Aquilani. Corteggiato da diverse squadre, il suo futuro potrebbe essere al Sassuolo dove ha un passato da calciatore. Aquilani prenderebbe il posto di Fabio Grosso, destinato alla Fiorentina.