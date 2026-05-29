Antognoni, Baggio, Batistuta: i grandi nomi che hanno reso grande la Fiorentina

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C'è una città che ama il calcio come ama l'arte: con passione viscerale, con un senso estetico notevole, con la certezza che la bellezza venga prima di tutto, anche dei risultati. Firenze e la Fiorentina sono questo: un legame che non dura solo novanta minuti, una storia scritta da uomini che non erano semplici calciatori ma simboli di un'identità.

Antognoni, Baggio, Batistuta. Tre nomi, tre epoche, un filo rosso, anzi viola, che attraversa decenni di calcio italiano e mondiale.Il presente corre veloce tra trattative, aggiornamenti e contenuti da seguire anche iscrivendosi al canale YouTube; prima, però, vale la pena fermarsi e ricordare da dove nasce questa grandezza.

Giancarlo Antognoni: il numero 10 che ha definito un’epoca viola

Giancarlo Antognoni arriva alla Fiorentina nel 1972, appena diciottenne, dopo essere cresciuto calcisticamente in Umbria. Nei piedi ha già qualcosa che non si insegna: eleganza, visione, naturalezza nella giocata. Resterà in viola per quindici stagioni, diventando il simbolo assoluto di un calcio fatto di tecnica sopraffina e intelligenza. Calciatore di rara sensibilità, capace di capire il gioco e di accendere la squadra con una sola apertura, Antognoni è stato per Firenze molto più di un numero 10. È stato un’idea di calcio incarnata in un uomo.



Con la Fiorentina ha vinto la Coppa Italia nel 1975, ha sfiorato lo scudetto nel 1982 e ha lasciato un vuoto alla sua partenza, nel 1987, che la piazza non ha mai davvero colmato. Con la Nazionale ha vinto il Mondiale del 1982, anche se un infortunio gli impedì di giocare la finale contro la Germania Ovest. Il suo rapporto con la Fiorentina è proseguito anche dopo il ritiro. Antognoni è rientrato nei quadri dirigenziali del club durante la gestione Cecchi Gori, fino alle dimissioni del 2001. In seguito è tornato ancora nell’orbita viola, ricoprendo ruoli istituzionali e di rappresentanza, fino alla separazione dal club nel 2021. Un distacco doloroso, vissuto con amarezza da una parte importante della tifoseria.



Oggi Antognoni resta una figura centrale nella memoria viola. Dal 2024 è tornato anche in FIGC come capo delegazione della Nazionale Under 21. Firenze, però, continua a considerarlo prima di tutto uno dei suoi simboli più puri: il capitano elegante, il campione fedele, l’uomo che più di altri ha saputo rappresentare un certo modo fiorentino di intendere il calcio.

Roberto Baggio: il Divin Codino tra amore e dolore

Roberto Baggio è il talento che ha trasformato l’amore in ferita. Arriva a Firenze nel 1985 dal Lanerossi Vicenza, non ancora ventenne, e in poche stagioni diventa il giocatore più luminoso del calcio italiano. Tecnica cristallina, dribbling, punizioni, gol impossibili: il Baggio di Firenze è forse la versione più pura di un campione non ancora appesantito dalla fama mondiale.

Con la maglia viola Baggio diventa idolo assoluto. Non è solo il calciatore che inventa giocate fuori dal comune, ma il simbolo di una speranza: quella di vedere la Fiorentina costruire qualcosa di grande attorno al suo talento. Poi arriva il 1990, la cessione alla Juventus e una delle pagine più dolorose della storia recente viola. Il trasferimento, concluso per una cifra record, scatena la rabbia della città, con proteste e scontri. Firenze vive quella partenza come un tradimento, anche se con il tempo diventa sempre più chiaro che Baggio non aveva scelto serenamente di lasciare la Fiorentina.

Il resto della carriera è storia del calcio italiano e mondiale: la Juventus, il Pallone d’Oro del 1993, la finale mondiale del 1994 con quel rigore contro il Brasile entrato nell’immaginario collettivo, poi Milan, Bologna, Inter e Brescia. Ma per una parte del popolo viola il primo Baggio, quello di Firenze, resta il più vero: meno costruito, meno mediatico, più vicino all’idea originaria del talento.

Oggi Roberto Baggio vive in modo riservato, lontano dal calcio istituzionale e dai riflettori. Il buddismo lo accompagna da decenni e ha segnato profondamente il suo modo di stare nel mondo. Dopo il ritiro ha mantenuto un profilo pubblico legato soprattutto a iniziative benefiche e sociali, anche attraverso il ruolo di Goodwill Ambassador della FAO. Non ha cercato panchine, cariche o presenza costante in televisione. Ha scelto un’altra strada, coerente forse con la sua indole: silenziosa, appartata, quasi opposta al rumore che lo ha sempre accompagnato da calciatore.

Gabriel Batistuta: il Re che Firenze non ha mai dimenticato

Il terzo capitolo è quello di un guerriero argentino che Firenze ha adottato come uno dei suoi. Gabriel Omar Batistuta arriva nel 1991 e resta fino al 2000: nove stagioni sufficienti per entrare in modo definitivo nella storia della Fiorentina. In Serie A segna 152 gol in maglia viola, diventando il miglior marcatore del club nella massima serie. Considerando tutte le competizioni, resta comunque tra i più grandi realizzatori della storia gigliata. I numeri, però, raccontano solo una parte di ciò che Batigol ha rappresentato. Era una forza della natura, un centravanti completo, fisico e tecnico insieme, capace di segnare in ogni modo: destro, sinistro, colpo di testa, punizione, tiro da fuori, girata improvvisa. Ogni suo gol sembrava portare dentro qualcosa di primordiale, una potenza che si sposava perfettamente con la passione della curva Fiesole.

Con la Fiorentina ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana nel 1996, riportando un trofeo in una città che aspettava da troppo tempo. Nella stagione 1998/99 trascina la squadra di Giovanni Trapattoni al titolo di campione d’inverno, prima che l’infortunio dello stesso Batistuta pesi sul cammino finale. La Fiorentina chiuderà quel campionato al terzo posto, dopo aver accarezzato a lungo un sogno più grande. Nel 2000 Batistuta lascia Firenze per la Roma. Non è una partenza indolore, ma è diversa da quella di Baggio. Batistuta vuole provare a vincere lo scudetto e giocare stabilmente al massimo livello europeo. Con la Roma ci riuscirà subito, conquistando il tricolore nel 2001. I tifosi viola soffrono, ma in gran parte comprendono: Batigol aveva dato tutto, aveva aspettato, aveva portato la Fiorentina sulle spalle per anni. Con l’Argentina ha vinto due Coppe America e ha partecipato a tre Mondiali, diventando uno degli attaccanti più importanti della storia della Selección. Ma a Firenze il suo nome resta legato soprattutto a un’idea di fedeltà combattuta, di amore calcistico totale, di identificazione quasi fisica con la maglia.

Oggi Batistuta vive a Reconquista, Argentina. Dopo il ritiro ha convissuto a lungo con dolori molto forti alle caviglie, conseguenza di una carriera vissuta con enorme dispendio fisico. In passato ha raccontato la sofferenza di quegli anni in modo diretto, arrivando a parlare persino dell’ipotesi estrema dell’amputazione pur di non sentire più dolore. Nel 2019 si è sottoposto in Svizzera a un intervento con protesi alla caviglia sinistra, migliorando sensibilmente la sua condizione. Partecipa saltuariamente a eventi legati al calcio argentino o alla Fiorentina. Quando torna a Firenze viene accolto come un re che non ha mai abdicato davvero. Perché Batistuta, per il popolo viola, non è stato soltanto un grande attaccante. È stato il centravanti di un’epoca, il volto di una Fiorentina orgogliosa, forte, romantica e dolorosa.

Tre storie diverse, una sola identità viola

Antognoni, Baggio e Batistuta non rappresentano soltanto tre grandi giocatori. Raccontano tre modi diversi di essere Fiorentina. Antognoni è la fedeltà elegante, il talento rimasto fino a diventare simbolo. Baggio è la bellezza fragile, la ferita mai del tutto rimarginata. Batistuta è la potenza emotiva, il campione che ha incarnato la passione del popolo viola.

Firenze li ha amati in modi diversi, a volte anche contraddittori. Li ha idolatrati, rimpianti, discussi, perdonati. Ma li ha sempre tenuti dentro la propria memoria. Perché la Fiorentina non è fatta soltanto di risultati, classifiche e trofei. È fatta di volti, storie, cicatrici e appartenenze.

E se oggi il futuro viola si misura tra mercato, ambizioni europee e nuovi progetti tecnici, il passato continua a indicare una strada precisa: a Firenze non basta vincere. Bisogna lasciare un segno. Antognoni, Baggio e Batistuta lo hanno fatto. Per questo i loro nomi restano ancora oggi molto più di un ricordo.