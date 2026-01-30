Ritorna la A con Lazio-Genoa alle 20.45: ecco le formazioni, Maldini titolare
Alle 20.45 torna la serie A con Lazio-Genoa con i biancocelesti che vogliono superare un momento difficile e i rossoblù che invece cercano di andare in fuga dalla zona retrocessione. Ecco le formazioni ufficiali con Sarri alle prese con il forfait in rifinitura di Zaccagni e dunque l'esordio di Maldini:
Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. Allenatore: Sarri.
Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.
