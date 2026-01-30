Giuseppe Commisso: "Soddisfatti di Paratici. Nuovo Franchi questione complessa"
Nel corso del suo primo lungo discorso da presidente della Fiorentina Giuseppe B. Commisso ha toccato anche due temi importanti per l'attualità viola come quello legato all'arrivo a Firenze di Fabio Paratici e quello relativo alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Desidero fare un grande in bocca al lupo a Fabio Paratici, che entrerà ufficialmente a far parte della Fiorentina nei prossimi giorni. Siamo estremamente soddisfatti di questa scelta e non vediamo l’ora di vederlo all’opera".
Sul Franchi: "Purtroppo, quando torno allo Stadio Franchi, mi viene in mente uno dei suoi più grandi rimpianti: non essere riuscito a costruire uno stadio pronto ad accogliere i tifosi in modo degno della Fiorentina. La questione stadio resta complessa, ma auspichiamo che si creino le condizioni per un nostro coinvolgimento, affinché Firenze possa finalmente avere uno stadio moderno e rinnovato in tempi ragionevoli".
