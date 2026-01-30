Fiorentina, ecco gli orari della doppia sfida playoff contro lo Jagiellonia Białystok

Social

Fiorentina, ecco gli orari della doppia sfida playoff contro lo Jagiellonia BiałystokFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 19:34News
di Redazione FV

La Fiorentina domani sarà chiamata a rimettere la testa sul campionato e sulla sfida del Maradona contro il Napoli alle ore 18. Nel mentre però ai viola di Paolo Vanoli, usciti martedì scorso dalla Coppa Italia con la sconfitta contro il Como, resta un'altra competizione in cui provare ad andare avanti, ossia la Conference League. Il primo ostacolo ovviamente è rappresentato dalla doppia sfida nel play off contro lo Jagiellonia Białystok, squadra polacca.

In tal senso sono usciti gli orari delle due partite che si terranno il 29 e il 26 febbraio. L'andata in Polonia si giocherà alle ore 21, mentre il ritorno al Franchi sarà alle 18:45. 