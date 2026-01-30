Social
Fiorentina, ecco gli orari della doppia sfida playoff contro lo Jagiellonia Białystok
FirenzeViola.it
La Fiorentina domani sarà chiamata a rimettere la testa sul campionato e sulla sfida del Maradona contro il Napoli alle ore 18. Nel mentre però ai viola di Paolo Vanoli, usciti martedì scorso dalla Coppa Italia con la sconfitta contro il Como, resta un'altra competizione in cui provare ad andare avanti, ossia la Conference League. Il primo ostacolo ovviamente è rappresentato dalla doppia sfida nel play off contro lo Jagiellonia Białystok, squadra polacca.
In tal senso sono usciti gli orari delle due partite che si terranno il 29 e il 26 febbraio. L'andata in Polonia si giocherà alle ore 21, mentre il ritorno al Franchi sarà alle 18:45.
Pubblicità
News
Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una voltadi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Serve una svolta decisiva sul mercato: quattro giorni alla fine e due colpi indispensabili da mettere a segno. In difesa niente scommesse, si cerchi un profilo pronto e con esperienza. Fiorentina in ritardo, ancora una volta
3 La conclusione del mercato è vicina, mancano un difensore e un mediano... Un ritardo che stride con la salvezza
Copertina
FirenzeViolaHarrison e Solomon rimandati, al Maradona torna Parisi: con lui i viola hanno un'altra marcia
Luca CalamaiSiamo fuori dalla Coppa Italia con i soliti problemi. Servono un leader difensivo e il vero Kean. Il nuovo Presidente deve avere un filo diretto con Paratici. Disasi interessante per la difesa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com