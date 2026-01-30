Bonanni sul Napoli: "La prossima è la partita più pericolosa e determinante"

Così Massimo Bonanni, ex calciatore di Sampdoria e Lazio, a TMW Radio nel corso di Maracanà sulla partita tra Napoli e Fiorentina: "Decisamente la prossima partita è più pericolosa e più determinante per il Napoli. Che abbia fatto una Champions negativa è sotto gli occhi di tutti; credo che l'obiettivo fosse almeno quello di arrivare ai play-off, mentre arrivare trentesimi è stato veramente brutto.

In Serie A invece fino a tre settimane fa parlavamo di un duello con l'Inter fino all'ultimo, mentre ora gli azzurri devono trottare per mantenere la zona Champions. Sono convinto però che si potranno rilanciare e che contro la Fiorentina potranno vincere".