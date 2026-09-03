Ufficiale
Richard Rios dopo una stagione saluta il Benfica: va in Arabia
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Era stato accostato anche alla Fiorentina un anno fa, ma dopo il trasferimento al Benfica per Richard Rios è già tempo di abbandonare l'Europa. Il club lusitano infatti ha ufficializzato la cessione temporanea del centrocampista colombiano all’Al-Ittihad. Rios si trasferisce al club saudita con la formula del prestito valido per una stagione, fino al termine dell’annata 2026/27. Il classe 2000 ha collezionato 45 presenze ufficiali nella stagione 2025/26, tra competizioni nazionali ed europee, chiudendo l’annata con un bottino di 8 gol e 6 assist.
Ma per lui si apre già la porta di una nuova avventura all’Al-Ittihad, prima del possibile ritorno a Lisbona al termine del prestito.
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