Ufficiale

Richard Rios dopo una stagione saluta il Benfica: va in Arabia

Richard Rios dopo una stagione saluta il Benfica: va in ArabiaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:15News
di Redazione FV

Era stato accostato anche alla Fiorentina un anno fa, ma dopo il trasferimento al Benfica per Richard Rios è già tempo di abbandonare l'Europa. Il club lusitano infatti ha ufficializzato la cessione temporanea del centrocampista colombiano all’Al-Ittihad. Rios si trasferisce al club saudita con la formula del prestito valido per una stagione, fino al termine dell’annata 2026/27.  Il classe 2000 ha collezionato 45 presenze ufficiali nella stagione 2025/26, tra competizioni nazionali ed europee, chiudendo l’annata con un bottino di 8 gol e 6 assist.

Ma per lui si apre già la porta di una nuova avventura all’Al-Ittihad, prima del possibile ritorno a Lisbona al termine del prestito.