Domani la conferenza di Grosso verso Fiorentina-Torino: l'orario
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La Fiorentina ha comunicato che domani, venerdì 4 settembre, alle ore 12:30, Fabio Grosso incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. L'appuntamento è fissato presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, in vista della sfida contro il Torino. Sarà l'occasione per il tecnico viola per fare il punto sulla squadra dopo un avvio di campionato complicato, con zero gol segnati nelle prime due giornate di Serie A. La conferenza rappresenterà anche il momento per commentare gli ultimi movimenti di calciomercato, con diversi arrivi che hanno rivoluzionato il reparto offensivo viola.
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Tommaso LoretoE' stata una rivoluzione. Con un saldo negativo da quasi 40 milioni Paratici ricostruisce la Fiorentina e lancia segnali di sostegno al tecnico, che ora può tornare a pensare al 4-3-3. Previsioni difficili, ma soddisfazione generale comprensibile
Angelo GiorgettiShopping compulsivo in attacco: Paratici si era incartato? Beto, Gnonto e Nije per dimenticare il rapper che segnava. Posti in piedi a centrocampo, eppure serve un colpo. E Mastantuono ha bisogno di un ruolo.
Mario TeneraniLe due sconfitte viola sono pesanti. Un avvio che fa preoccupare parecchio. Una selezione da trasformare in squadra. Grosso fatica a trovare la soluzione. Paratici lo aiuti con gli ultimi colpi di mercato
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