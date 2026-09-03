Domani la conferenza di Grosso verso Fiorentina-Torino: l'orario

Domani la conferenza di Grosso verso Fiorentina-Torino: l'orarioFirenzeViola.it
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Oggi alle 11:45News
di Redazione FV

La Fiorentina ha comunicato che domani, venerdì 4 settembre, alle ore 12:30, Fabio Grosso incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa della vigilia. L'appuntamento è fissato presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, in vista della sfida contro il Torino. Sarà l'occasione per il tecnico viola per fare il punto sulla squadra dopo un avvio di campionato complicato, con zero gol segnati nelle prime due giornate di Serie A. La conferenza rappresenterà anche il momento per commentare gli ultimi movimenti di calciomercato, con diversi arrivi che hanno rivoluzionato il reparto offensivo viola. 