RIBERY, Juve forte. Ho chiesto serenità a ragazzi

Franck Ribery è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni: "Siamo in una situazione un po' difficile, come ho detto, tutte le partite abbiamo bisogno di punti per salvarsi che per noi è importante. Oggi è una partita contro la Juventus, una bella squadra e forte, ma ho detto ai ragazzi di giocare tranquilli e con tantissima serenità. Dobbiamo fare la nostra partita. Superlega? E' una situazione che non mi piace come a tante persone. Da bambini tutti abbiamo un sogno e guardiamo le partite di Champions League, di Coppa del Mondo... Io l'ho vinta ed è tanta roba".