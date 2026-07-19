Il retroscena di Reja: "Due anni volevo portare Scaloni alla Lazio"

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Stasera Lionel Scaloni cercherà di confermarsi campione del mondo sulla panchina dell'Argentina, nella finale del Mondiale contro la Spagna. Il tecnico Eddy Reja in una intervista al Messaggero ha rivelato un retroscena sul ct dell'Albiceleste, suo ex giocatore tra Lazio e Atalanta: "Lo conobbi alla Lazio e poi lo portai All’Atalanta: non potevo non parlare con lui di calcio, era di ispirazione - racconta al quotidiano - Aveva una sua visione, esprimeva concetti futuristici. Aveva un occhio clinico e unico nel valutare i giocatori, osservandoli dalla panchina, anche quelli avversari. Era un leader carismatico, sveglio. Le squadre che ho allenato lo consideravano una guida perché aveva carattere e personalità. Quando parlava tutti lo seguivano".

E ancora: "Nel 2024 parlai con Lotito e scrissi a Scaloni se voleva tornare alla Lazio come allenatore. Lui rispose: “No mister, io resto con la mia Argentina, ho un impegno e non mi tiro indietro”.