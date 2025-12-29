Pierpaolo Bisoli: "Rivoluzione viola? Impossibile trovare giocatori migliori di quelli in rosa"

Pierpaolo Bisoli, tecnico con lunga esperienza tra A e B, con un'esperienza a inizio millennio a Firenze come collaboratore tecnico di Zoff, ha parlato a Lady Radio della situazione attuale della Fiorentina: "Purtroppo è un'annata così, perché avevi preso quello che secondo me era il miglior tecnico sulla piazza, Stefano Pioli, poi è andato tutto male comunque. La rivoluzione a gennaio? Non ci credo molto, trovare giocatori migliori rispetto a quelli in rosa non è facile. Certo, servono profili funzionali alla salvezza, ma più forti di questi è impossibile trovarne.

Quando venne Zoff a Firenze noi lavorammo sulla compattezza dell'ambiente. Riuscimmo a trovare 13-14 giocatori e li mentalizzammo per salvarci. Ora serve questo, non accontentare i tifosi, ma salvarsi. Ci sono scelte impopolari da fare se ce n'è bisogno. Se c'è un giocatore che è più scarso ma più funzionale di un altro va fatto giocare".