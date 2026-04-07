Borghi sulla Fiorentina: "32 punti sono pochi, ora un'altra vittoria"

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Stefano Borghi, telecronista, ha parlato della Fiorentina sul suo canale YouTube: “La prestazione a Verona è stata molto molto negativa, con l'Hellas che meritava ampiamente di vincere. La Fiorentina ha fatto veramente male, poi l'ha vinta con la stoccata di Fagioli, che era stato il migliore anche nel primo tempo. 32 punti sono pochi, ma con un'altra vittoria, o con qualche altro pareggio, i viola vanno in zona sicura. E mi pare che lo scenario per farlo ci sia ampiamente”.