Floro Flores sul figlio Armando: "Ha talento ma deve fare strada"

vedi letture

L’ex attaccante e oggi allenatore del Benevento neopromosso in Serie C, Antonio Floro Flores ha parlato a Sky Sport soffermandosi anche sul figlio Armando, che gioca nella Fiorentina Under 15: “Da padre sono innamorato dei miei figli. Quando poi riesco a distaccarmi vedo un ragazzo di talento, con tanti margini di crescita. Però so che per fare una carriera importante di strada ne deve fare ancora tanta. Da padre ci parlo poco di calcio perché non sono obiettivo. Deve essere aspettato e aiutato e la Fiorentina è un club dove sanno lavorare bene con i ragazzi”.