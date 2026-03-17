Lotta salvezza, nel Lecce si ferma Coulibaly: per lui una lesione muscolare

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(ANSA) - LECCE, 17 MAR - Ripresa della preparazione sul terreno dell'Acaya Resort per il Lecce di Eusebio Di Francesco, alle porte l'impegno di domenica prossima sul campo della Roma. Purtroppo non arrivano buone notizie dall'infermeria. Dopo gli stop di Berisha, Camarda e Gaspar il tecnico dei salentini dovrà rinunciare anche a Coulibaly. Il centrocampista maliano, uscito per infortunio nella gara di Napoli, nella mattinata di oggi si è sottoposto a risonanza magnetica, che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Infortunio che lo costringerà ad uno stop di almeno due settimane. All'allenamento del pomeriggio era assente Camarda, mentre sono rimasti a riposo Gaspar e Banda, mentre Berisha e Sottil hanno svolto un lavoro differenziato. La preparazione proseguirà domattina sempre all'Acaya Golf Resort. (ANSA).