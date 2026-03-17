Giuseppe Pastore: "La Fiorentina ora guardi alla Conference: ecco perché può vincerla"

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Nel corso della trasmissione del lunedì sera Fontana di Trevi, live in onda sui canali di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha commentato la convincente vittoria per 4-1 della Fiorentina sul campo della Cremonese: "La Fiorentina adesso deve concentrarsi sui giovedì. E su cosa è successo lo scorso giovedì, a Londra, dove il Crystal Palace ha pareggiato 0-0 contro il Larnaca. Questa Fiorentina può vincere questa Conference.

L'obiettivo primario è il mantenimento della categoria e quindi il campionato, ma con un po' di turnover fatto bene la Fiorentina può passare giovedì, anche se non sarà affatto facile non perdere in casa del Rakow. Se ce la fa può prospettarsi un aprile in cui, magari battendo il Verona, vai a giocarti un quarto di finale di Conference quasi da favorita, anche se il Crystal Palace è una buona squadra".