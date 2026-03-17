Pardo ottimista: "Viola, basta scaramanzia. Prima la salvezza, poi la Conference"

vedi letture

A Radio24, nel corso della puntata odierna di "Tutti convocati", il noto telecronista di Dazn Pierluigi Pardo ha parlato del momento della Fiorentina alla luce del pesante successo ottenuto dai viola ieri sul campo della Cremonese: "Oggi c’è una differenza troppo grande tra la Fiorentina e le altre squadre in lotta per la salvezza e sta venendo fuori. La Fiorentina è a un passo: deve evitare di trovarsi ancora nei guai a cinque o sei giornate dalla fine. È sulla strada giusta, deve evitare il rimbalzo negativo, ma la tendenza è palese. Capisco la scaramanzia, però suvvia...

l’importante è non arrivare alla fine con l’acqua alla gola. Adesso la priorità dei viola è sistemare il campionato, poi magari da una stagione così drammatica a Firenze tirano fuori la Conference".