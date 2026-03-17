Caressa sicuro: "La Viola si è ritrovata. Prima non aveva capito il pericolo"

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Nel suo commento alla giornata di Serie A appena conclusa, pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa ha analizzato la vittoria fondamentale della Fiorentina nello scontro salvezza di ieris sera contro la Cremonese. Dopo aver inserito Dodo — che, a suo dire, sta vivendo «una stagione pessima» — nella sua personale top 11 di giornata, il noto telecronista di Sky ha dichiarato: "Parisi, giovedì dopo la coppa, ha detto che nello spogliatoio non tutti si erano resi conto subito della situazione che stava vivendo la Fiorentina. Parliamo di una squadra superiore rispetto a tutte quelle che sono vicino a lei.

Ha avuto delle botte psicologiche non indifferenti, la scomparsa del presidente su tutte. In più non si è resa conto che il pericolo stava diventando concreto. Da quando l'ha capito si è ritrovata, anche se con alcuni alti e bassi".