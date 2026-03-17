Cremonese, Nicola confermato dopo il ko con la Fiorentina: a Parma ci sarà lui

Cremonese, Nicola confermato dopo il ko con la Fiorentina: a Parma ci sarà luiFirenzeViola.it
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Oggi alle 21:40News
di Redazione FV

Nessun ribaltone in casa Cremonese, almeno per il momento. La società grigiorossa, secondo quanto riferito da TMW, ha infatti deciso di confermare la fiducia in Davide Nicola, nonostante il trend molto negativo, culminato con il recente ko per 4-1 a cospetto della Fiorentina. Avanti con Nicola, almeno per ora, senza virare su Marco Giampaolo, con il quale già a fine febbraio c’erano stati i primi contatti. A meno di sorprese, di conseguenza, sarà lo stesso tecnico di Luserna San Giovanni a guidare la Cremonese nella prossima di campionato con il Parma, in programma sabato alle 15 al Tardini.